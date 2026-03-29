Finlandiya'da Düşen İHA'lar İnceleniyor
29.03.2026 20:47
İki insansız hava aracının Finlandiya'ya ait olduğu ve biri Ukrayna'ya ait olduğu belirlendi.

Finlandiya Savunma Bakanlığı, aidiyeti bilinmeyen iki insansız hava aracının (İHA) ülkenin güneydoğusundaki Kouvola yakınlarında düştüğünü duyurdu.

Ülkede yayın yapan YLE haber ajansına göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Finlandiya hava sahasında hareket eden birkaç cismin tespit edildiği bildirildi.

Aidiyeti henüz bilinmeyen iki İHA'dan birinin Finlandiya topraklarındaki Kouvola'nın kuzeyinde, diğerinin de Kouvola'nın doğusunda düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, polis ekiplerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığı kaydedildi.

"Konuyu çok ciddiye alıyoruz"

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'ların Finlandiya topraklarını "ihlal ettiğini" belirterek, "Konuyu çok ciddiye alıyoruz. Güvenlik yetkilileri derhal harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve bilgiler doğrulandıktan sonra daha fazla bilgi verilecektir." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da İHA'ların Ukrayna'ya ait olabileceğini, gerekli incelemelerin yetkililerce yapıldığını kaydetti.

Düşen İHA'lardan birisi Ukrayna'ya ait

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, X'teki paylaşımında, sabah saatlerinde İHA'ların Finlandiya topraklarına girdiğini belirterek, "İHA'lardan birinin Ukrayna'ya ait olduğu doğrulandı." ifadelerine yer verdi.

Ülkesine yönelik herhangi bir askeri tehdidin bulunmadığına vurgu yapan Stubb, yetkililerin duruma hemen müdahalede bulunduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Stubb, "Durumu yakından takip ediyoruz. Yetkililer, gelecekteki olaylara müdahale etmeye hazır durumda. Finlandiya, topraklarını izlemeye ve korumaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rus hava sahasından gelen dronlar, 25 Mart'ta Estonya ve Letonya'da düşmüş, bunlardan biri Estonya'daki Auvere elektrik santralinin bacasına çarpmıştı. Litvanya'da da 23 Mart'ta Belarus sınırı yakınındaki Varena bölgesinde bir dron düşmüştü.

Yetkililer, bu dronların Ukrayna'ya ait olduklarını, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotalarından saptıklarını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

