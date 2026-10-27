Finlandiya'da sonbahar renkleri Vaasa ve Seinajoki'de güzel manzaralar oluşturdu - Son Dakika
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Finlandiya'da sonbahar renkleri Vaasa ve Seinajoki'de güzel manzaralar oluşturdu

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Finlandiya\'da sonbahar renkleri Vaasa ve Seinajoki\'de güzel manzaralar oluşturdu
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Finlandiya\'da sonbahar renkleri Vaasa ve Seinajoki\'de güzel manzaralar oluşturdu
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Finlandiya'da sonbaharda renk değiştiren ağaçlar ve bitki örtüsü ülke genelinde güzel manzaralar oluşturdu. Vaasa'da yaşayanlar sahilde balık tutup bisiklete binerken, Seinajoki'de yaşayanlar sarı, turuncu, yeşil ve kızıl renkli ormanlar ve göl kenarlarında vakit geçiriyor.

FİNLANDİYA'da sonbaharda renk değiştiren ağaçlar ve bitki örtüsü güzel görüntüler oluşturdu.

Finlandiya'da Baltık Denizi'nin kuzey kolu olan Botni Körfezi'nde yer alan Vaasa'da yaşayanlar sonbaharın güzel günlerini sahilde balık tutarak veya bisiklete binerek değerlendiriyor. Seinajoki kentinde yaşayanlar da sarı, turuncu, yeşil ve kızıl renge bürünen ormanlar ve göl kenarlarına vakit geçiriyor. Sonbaharda ülkenin dört bir yanında güzel manzaralar oluşuyor.

Finlandiya, yılın neredeyse yarısını soğuk ve beyaz örtüyle geçiriyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Finlandiya'da sonbahar renkleri Vaasa ve Seinajoki'de güzel manzaralar oluşturdu - Son Dakika
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