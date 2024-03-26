Finlandiya, İsrail'in Batı Şeria'daki arazi el koyma kararını kınadı - Son Dakika
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Finlandiya, İsrail'in Batı Şeria'daki arazi el koyma kararını kınadı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ürdün Vadisi'nde bulunan 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı. Açıklamada, bu durumun uluslararası hukuka ve gerilimi azaltmaya yönelik çabalara aykırı olduğu belirtildi. İsrail'in el koyduğu arazinin yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanılabileceği ifade edildi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

26.03.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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Finlandiya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında 800 hektardan fazla araziye el koymasını kınıyoruz. Bu durum, sadece uluslararası hukuka değil aynı zamanda gerilimi azaltmaya yönelik uluslararası çabalara aykırı." ifadelerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesindeki 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi olduğu" iddiasıyla el koyduğu bildirilmişti.

El konulan arazinin, yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanılabileceği ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Finlandiya, İsrail'in Batı Şeria'daki arazi el koyma kararını kınadı - Son Dakika

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