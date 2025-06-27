Firari Hükümlü Balıkesir'de Yakalandı

Balıkesir'de 35 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 35 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.A'yı saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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