Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.T. firari olarak yakalandı ve cezaevine gönderildi.

04.11.2024 23:16
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Kayseri'de hakkında 12 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T'nin (27) yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü cezaevine teslim etti.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik, kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika

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