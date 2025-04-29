Firari Hükümlü Kayseri\'de Yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü O.K. (53), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 33 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan O.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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