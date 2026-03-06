Firari Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.
"Hırsızlık" suçundan 30 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (23) ekiplerce yakalandı."
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
