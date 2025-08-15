Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütülüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.K.'yi (43) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
