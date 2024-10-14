Kayseri'de hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası olan M.E.U'nun (20) yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, takip sonucu firari hükümlüyü tramvayda gözaltına aldı. M.E.U'nun üst aramasında 3.5 gram narkotik madde ele geçirildi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Tramvayda Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?