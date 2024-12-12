Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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