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Firari suçlu Bayraklı'da yakalandı - Son Dakika
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Firari suçlu Bayraklı'da yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 3 ayrı suçtan hüküm giymiş olan firari A.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin toplamda 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunuyor.

Firari suçlu Bayraklı\'da yakalandı
24.01.2024 - 03:07,
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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş toplam 22 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari A.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede yapılan denetimlerde durumundan şüphelendikleri A.K.'yı durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında şüphelinin, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama gibi 3 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş toplam 22 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen A.K.'nın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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