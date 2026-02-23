Firariden Uyuşturucuya: Z.R. Yakalandı

Nevşehir'de "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü, uyuşturucu maddeyle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, cezaevi firarisi Z.R'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Sokak uygulamasında polisin "dur" ihtarına uymayan Z.R. kovalamaca sonucu yakalandı.
Yapılan aramada üzerinde 16,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen Z.R, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
