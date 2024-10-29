Fırat Kalkan'ın Atatürk Temalı Yaprak Sanatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fırat Kalkan'ın Atatürk Temalı Yaprak Sanatı

Fırat Kalkan\'ın Atatürk Temalı Yaprak Sanatı

Temizlik işçisi Fırat Kalkan, Anıtkabir'den topladığı yaprakları Atatürk portreleriyle işledi.

29.10.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da Çankaya Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Fırat Kalkan (46), Anıtkabir ve çevresine dökülen yaprakları toplayarak, üzerlerine Atatürk portreleri ve silüetleri işledi. Kalkan, yaptığı eserleri 4 Kasım'da sergileyecek.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde 2017'den bu yana temizlik işçisi olarak çalışan Fırat Kalkan, parkları süpürürken topladığı yaprakları sanat eserine dönüştürüyor. Kalkan, özellikle sonbaharda topladığı kuru yaprakların üzerine çeşitli figürler işledi. Kalkan, yaprakların yanı sıra yine parklardan topladığı çekirdek kabukları ve ağaç dallarını da kullanarak yaptığı resim ve çeşitli figürlerle 2 sergi açtı. Fırat Kalkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak da Anıtkabir ve çevresindeki yaprakları toplayarak üzerlerine Atatürk portreleri ve silüetleri yaptı. Kalkan, ayrıca Anıtkabir ve Cumhuriyet temalı eserler de üretti. Kalkan, yaptığı eserleri 4 Kasım- 7 Kasım tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sanat Merkezi'nde sergileyecek.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YAKMIŞ OLDUĞU IŞIK, ASLA SÖNMEYECEK'

Fırat Kalkan, Atatürk sevgisinin bir sergi açma fikrine kadar ilerlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Sonbaharda düşen yapraklar ilgimi çekmişti. Yaprak sanatları ile uğraşmaya başladım. Daha önce iki tane sergi açtım. Birisi Kuğulu Park'ta diğeri de Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sanat Merkezi'ndeydi. Ardından dünyada bir ilk olsun diye yaprak üzerine dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün portre resmini çizdim ve bu şekilde kendimi geliştirerek ilerlettim. Pek çok fotoğraf çektim. Çektiğim fotoğraflar, yaptığım çalışmalar, sosyal medyada ve birçok yerde sergilendi. Bugün de çok anlamlı bir yerdeyiz. Anıtkabir'den topladığım yapraklarla dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini portre olarak işledim. Yaprak şu an Ata'mızın huzurunda. Malum olan sevgimiz, tutkumuz, Selanik'te açılan bir çift gözle başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün yakmış olduğu ışık asla ve asla sönmeyecek. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: DHA

Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Anıtkabir, Kültür, Güncel, Sanat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Kalkan'ın Atatürk Temalı Yaprak Sanatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:30:05. #1.11#
SON DAKİKA: Fırat Kalkan'ın Atatürk Temalı Yaprak Sanatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.