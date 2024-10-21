Fırat Kalkanı'nda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı'nda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı\'nda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21.10.2024 12:42
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı'nda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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