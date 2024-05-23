Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Elazığ\'da Fırat Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto etti

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Yemekhane önünde toplanan öğrenciler, Kültür Park'a kadar yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli dövizler taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Yasin Kılıç, Gazze'de yaşananların bir insanlık meselesi olduğunu vurgulayarak, Filistin'e destek verdiklerini belirtti.

23.05.2024 15:39
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Üniversite yerleşkesindeki yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, Kültür Park'a kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin'de zulme dur de" ile "Bebek katliamı var" yazılı dövizler taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Yasin Kılıç, Filistin'e destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Kılıç, Gazze'de yaşananların bir insanlık meselesi haline geldiğini ifade ederek, İsrail'in sivilleri, masum insanları katlettiğini belirtti.

Bu katliama dikkat çekmek istediklerini dile getiren Kılıç, "Filistin insanlık meselesidir. Ne mutlu sesini yükseltenlere ne mutlu haykırabilenlere." dedi.

Kaynak: AA

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