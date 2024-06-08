Firmalar ve üniversiteler çevre uygulama örneklerini ÇEVREFEST'te sergiledi - Son Dakika
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Firmalar ve üniversiteler çevre uygulama örneklerini ÇEVREFEST'te sergiledi

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde, Çevre Haftası kapsamında düzenlenen ÇEVREFEST'te, belediyeler ve bakanlıkların yanı sıra özel firmalar ve üniversitelerin çevre alanındaki uygulama örnekleri sergilendi.

08.06.2024 23:25
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Firmalar ve üniversiteler çevre uygulama örneklerini ÇEVREFEST'te sergiledi

ANKARA - Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde, Çevre Haftası kapsamında düzenlenen ÇEVREFEST'te, belediyeler ve bakanlıkların yanı sıra özel firmalar ve üniversitelerin çevre alanındaki uygulama örnekleri sergilendi.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST, üçüncü gününde de ziyaretçilerini kabul etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açılışını yaptığı, ÇEVREFEST'te, belediyeler ve bakanlıkların yanı sıra özel sektör ve üniversitelerin çevre alanındaki uygulama örnekleri de sergilendi. Üniversitelerin, Sıfır Atık'tan sürdürülebilir tarıma kadar birçok alandaki uygulama örnekleri de ÇEVREFEST'te yer buldu.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ortak çözümler üretme konusunda projeler geliştiren Başkent Üniversitesi, "Sıfır Atık" belgesini aldıktan sonra geri dönüşüm alanında çalışmalar üreten Gazi Üniversitesinin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve TED Üniversitesi de ÇEVREFEST'e katıldı.

Ayrıca ÇEVREFEST, "yeşil kalkınmaya" katkılar sunan firmalara da ev sahipliği yaptı. Geri dönüşümden enerjiye kadar birçok sektörden firma, stantlarında vatandaşlara bilgi verdi.

ÇEVREFEST'e katılan bir firma, tersanelere sunduğu çevre hizmetlerini etkinlikte ziyaretçilere tanıtırken, bir başka firma ise leyleklerle ilgili uyguladığı 'Yeni Yuva' projesiyle etkinlikte yer aldı. Leyleklerin direklerin üzerine yuva yapmasının hem onların yaşamını tehdit etmesinden hem de enerji kesintilerine sebebiyet vermesinden yola çıkan firma, leyleklerin göç yolunu dikkate alarak, onların yaşam alanlarını artırma yönünde adımlar attı.

Kaynak: İHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firmalar ve üniversiteler çevre uygulama örneklerini ÇEVREFEST'te sergiledi - Son Dakika

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