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Fırtına nedeniyle ahır çatısı evin üzerine uçtu - Son Dakika
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Fırtına nedeniyle ahır çatısı evin üzerine uçtu

Iğdır'ın Kavaktepe köyünde etkili olan fırtına sonucu bir ahırın çatısı, yanındaki evin üzerine uçtu. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, çatı itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kaldırıldı.

24.12.2023 - 17:03,
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IĞDIR'ın Kavaktepe köyünde fırtına nedeniyle binadan ayrılan bir ahırın çatısı yanındaki evin üzerine uçtu.

Kentte etkili olan fırtına, akşam saatlerinde kuvvetini artırdı. Merkeze bağlı Kavaktepe köyünde Hanifi Bulgay'a ait ahrın binadan ayrılan çatısı hemen yanındaki Yunus Turan'a ait evin üzerine uçtu. Kimsenin yaralanmadığı olayda büyük bir faciadan dönüldüğünü söyleyen Yunus Turan, Büyük bir gürültü ile yerimizden fırladık. Dışarı çıktığımda evin üzerinde çatı duruyordu. Çok şükür kimseye zarar gelmedi dedi. Turan'ın evinin üzerine düşen çatı itafiye ve AFAD ekipleri tarafından kaldırıldı. (DHA)

Fırtına nedeniyle ahır çatısı evin üzerine uçtu
Kaynak: DHA
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