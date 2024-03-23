Fırtınada mahsur kalan arıza ekipleri kurtarıldı
HAKKARİ - Hakkari'nin İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasından dönerken yoğun fırtınadan dolayı yolda mahsur kalan VEDAŞ ekipleri kurtarıldı.
Hafta başından buyana etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtınadan dolayı yaşanan arızaları gidermek için Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasına giden VEDAŞ arıza ekipleri, yoğun tipiden dolayı yolda ilçeye bağlı Kayalar köyü yakınlarında mahsur kaldılar. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Şemdinli İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. İlçe Özel İdaresi VEDAŞ ekiplerini kurtarmak için bölgeye geldiklerinde içeresinde acil hasta olan minibüsle mahsur kaldığını görünce Şemdinli'den ambulans talep ediliyor. Ekipler, yoğun çalışmanın ardından önce hastayı, sonra VEDAŞ ekiplerini kurtardı. VEDAŞ ekipleri ilçeye dönerken, hasta da ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürdü.
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İstanbul'un Şişli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Furkan Bor için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Yerlikaya, Bor'un yunus ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti ve ailesine, Emniyet Teşkilatı'na ve millete başsağlığı diledi.
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