Fitch, Türkiye\'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu “BB-” olarak teyit ettiğini, ancak görünümü “pozitiften" “durağana" revize ettiğini duyurdu.

REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ KARARDA ETKİLİ OLDU

Fitch, bu değişikliğin özellikle İran ile başlayan savaş sürecinin ardından Türkiye’nin döviz rezervlerinde yaşanan belirgin düşüşten kaynaklandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Türk lirasını desteklemek amacıyla piyasaya 50 milyar doların üzerinde döviz sattığını vurgulayan kuruluş, savaşın uzaması halinde dış borç ve enflasyon görünümünde daha fazla bozulma yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ENERJİ BAĞIMLILIĞI VE ENFLASYON RİSKİ ÖNE ÇIKTI

Açıklamada, Türkiye’nin enerji ithalatına yüksek bağımlılığının ekonomik kırılganlıkları artırdığı ifade edildi. Fitch, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi, para politikasına yönelik siyasi baskılar, döviz krizlerinin tekrarlama riski ve rezervlerin dış borca kıyasla düşük kalmasının kredi notu üzerinde baskı yarattığını aktardı.

Buna karşın güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomi, görece düşük kamu borcu, dış finansmana erişim kapasitesi ve bankacılık sektörünün dayanıklılığı Türkiye’nin kredi profilini destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Fitch, 2026 yılı enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 27’ye yükseltti. Kuruluş, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 21 seviyesine gerilemesini bekliyor.

Yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle cari açığın 2026’da büyüyeceğini ve 2027’de daha da genişleyeceğini öngören Fitch, petrol fiyatlarında varil başına 20 dolarlık artışın cari açığı milli gelirin yüzde 1’inden fazla artırabileceğini ve enflasyonu yukarı çekebileceğini belirtti.

Merkez Bankası’nın mart ayında politika faizini yüzde 40 seviyesine çıkarmasını ise enflasyonla mücadelede sıkı duruşun sürdürüldüğüne işaret eden bir adım olarak değerlendirdi.

DIŞ BORÇ VE FİNANSMAN İHTİYACI YÜKSEK SEVİYESİNİ KORUYOR

Fitch, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacının yüksek kalmaya devam ettiğini vurguladı. Önümüzdeki 12 ayda vadesi dolacak dış borcun 239 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten kuruluş, bu tutarın döviz rezervlerine kıyasla yüksek olduğuna dikkat çekti.

Dış likidite oranının 2025 sonunda yüzde 82’den 2027’de yüzde 98’e çıkması beklenirken, bu seviyenin hâlâ benzer kredi notuna sahip ülkelerin ortalamasının altında kalacağı ifade edildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ KORUNDU

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,6 büyümesini, 2027’de ise yüzde 4,2 ile ivme kazanmasını bekliyor. Kuruluş ayrıca eşel mobil uygulamasının enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin önemli bir kısmını sınırladığını belirtti.

Fitch, bir sonraki planlı değerlendirme tarihini ise 17 Temmuz 2026 olarak açıkladı.