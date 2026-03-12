Fizikçi Kemençe Ustası Oldu - Son Dakika
Fizikçi Kemençe Ustası Oldu

12.03.2026 11:15
Orçun Güneşer, fizik ile müzik arasındaki bağı keşfederek klasik kemençe ustası oldu.

Sakarya'da yaşayan fizik bölümü mezunu Orçun Güneşer, fizik ile müzik arasındaki bağı inceleme merakının peşinden giderek klasik kemençe ustası oldu.

İstanbul'da doğup büyüyen 42 yaşındaki Güneşer, 2010 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü'nde okurken arkadaşı aracılığıyla bestekar ve neyzen Mustafa Hakan Alvan ile tanıştı. Güneşer, aldığı eğitimle ney üflemeyi öğrenerek Türkiye'nin birçok yerindeki konserlerde sahne aldı.

Sonraki süreçte dönemin Yıldız Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Ruhi Ayangil'i ziyaret ederek, müzik ile fizik arasındaki bağı araştırma yöntemleri konusunda bilgiler edindi.

Müzik aletlerini yakından tanımak isteyen Güneşer, enstrüman yapımcısı Özgür Çekiç'in atölyesinin yolunu tuttu. Gördüğü ortamdan etkilenen Güneşer, bu alana yönelerek Çekiç'ten işin inceliklerini öğrendi.

Ustasıyla yaklaşık 300 ud ile 70'i aşkın tambur imal eden Güneşer, daha sonra tanıştığı ustası Fehmi Kılınçer'den aldığı eğitimle kendini geliştirirken fizikçi kimliğiyle de akustik araştırmalar yaptı.

Kılınçer'den klasik kemençe yapımını öğrenerek bu alanda ilerlemeye karar veren Güneşer, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı'nda tezli yüksek lisansını tamamladıktan sonra Eyüp ve Küçükçekmece belediyelerinde yaklaşık 10 yıl kültür ve sanat birimlerinde çalıştı.

Ailesiyle şehir karmaşasından uzak daha sakin yaşam sürdürmek isteyen Güneşer, 4 yıl önce Sakarya'nın Sapanca ilçesine yerleşti.

Güneşer, ney üfleyerek başladığı ve bugüne kadar yaklaşık 90 klasik kemençe imal ettiği müzik yolculuğunu, atölyesinde üretim ve onarım faaliyetleriyle sürdürüyor.

"Ağaç kokusu beni cezbetti"

Orçun Güneşer, AA muhabirine, müzik ile fizik arasında ilişkiyi merak ederek yola çıktığını söyledi.

Çalgı yapımı bilmeyen birinin akustik olarak çalgıları araştırmasının ve anlamasının zor olacağını düşünerek Özgür Çekiç'in atölyesine gittiğini anlatan Güneşer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesleği biraz tanımak niyetiyle gittim fakat atölyeye girince oradaki ilişkiler, yapılan işin güzelliği, ağacın kokusu beni cezbetti. Hiç hesapta yokken sadece mesleği biraz tanıyayım diye gittiğim atölyeden bu işi öğrenen ve uygulamaya çalışan biri olarak çıktım. Tabii ki akustik hesaplarını yapmak, meselenin ilgi çekici kısmıydı. Bu ikisini birleştirmek şu an benim mesleki yolum, yolculuğum, maceram."

Güneşer, Türkiye'de ve dünyada çalgı yapımcılığının hem materyallerin zenginleşmesiyle hem teknolojik imkanların kullanımıyla gittikçe geliştiğini, iyi çalgı yapımcılarının dünya standartlarında üretim yaptıklarını kaydetti.

Enstrüman yapımcılığının çok yönlü bir meslek olduğuna işaret eden Güneşer, "Müzik aleti yapımcısı hem ağaçtan hem makineden hem kendi aparatlarını tasarlayıp üretmekten anlayacak. Tasarımcı tarafı olacak. Birçok beceriyi aslında bir arada yapması gerekiyor." dedi.

Güneşer, çalgı yapımını terziliğe benzettiğini ve kişinin isteklerine göre üretim yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ağaçları çok iyi tanımak, onları hissetmek gerekiyor. Burada hissetmenin altını çiziyorum çünkü bu hissetme ustalık bilgisi, diğer taraftan akustikçi olarak hissetmemek ve sadece ölçmek gerektiği de bir yandan ağır basıyor. Dolayısıyla ben bu iki karakteri aynı anda yaşamaya, arasında irtibat kurmaya çalışıyorum. O yüzden özelliklerini hissettiğim ağacın aynı zamanda fiziksel özelliklerini de ölçmeye ve onlar arasındaki bu münasebeti müşahede etmeye çalışıyorum."

İşini severek sürdürdüğünü belirten Güneşer, şunları kaydetti:

"Çalgı yapımında kullandığımız malzeme ağaç olduğu için ve ağaç da hiçbir zaman birbirinin aynısı olmadığı için çalgı yaparken her seferinde yeniden çıraklığa başlıyormuş gibi ve ilk çalgımı yapıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden hedefim her zaman önümdeki çalgıya odaklanmak, arzu ettiğim ve aynı zamanda onu kullanacak kişinin hayal ettiği müzikal meşrebe en uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Bunun için yeni yöntemler, yeni aletler ve yeni teknikler kullanarak tasarlama gibi meraklarım var. Hedefim aslında nasıl daha iyi çalgı yapabilirimin peşinde koşmak."

Kaynak: AA

Teknoloji, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

