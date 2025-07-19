FKÖ'den ABD ve Fransa'ya Vergi Baskısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD ve Fransa'ya, Filistin yönetimi için toplanan vergi gelirlerini elinde tutan İsrail'e gelirleri aktarması için baskı yapma çağrısında bulundu.

FKÖ Yürütme Komitesi, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh başkanlığında, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail tarafından el konulan vergi gelirleri ve Batı Şeria'da yükselen tansiyonun görüşüldüğü toplantının akabinde yazılı açıklama yapıldı.

FKÖ; İsrail'in elinde tuttuğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerini iade etmesi ve şantaj politikasına son vermesi için Fransa ve ABD'den Tel Aviv'e baskı yapması istendi.

Filistin Bakanlar Kurulunun dünkü oturumunun ardından yapılan açıklamada, İsrail tarafından alıkonan vergi gelirlerinin 9,1 milyar şekele (2,7 milyar dolar) ulaştığı ve hayati önem taşıyan bazı kamu kurumlarının vergi gelirlerinin alıkonması nedeniyle hizmetlerini durdurma noktasına geldiği belirtilmişti.

Vergi Fonları

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu.

Ancak İsrail, Filistin yönetiminin mahkum ve eski mahkumlara sağladığı aylık ödenekleri gerekçe göstererek 2019 yılından bu yana bu vergilerde kesinti yapıyor.

Filistin hükümeti ise vergi gelirlerini kamu çalışanlarının maaşlarını ödemek için kullanıyor ve bu gelirler, toplam devlet gelirlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in vergi gelirlerinde kesinti yapması nedeniyle Filistin yönetimi 2021 Kasım ayından bu yana kamu çalışanlarının maaşlarını tam olarak ödeyemiyor.