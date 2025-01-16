FKÖ'den Gazze'nin Ayrılmasına Red - Son Dakika
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FKÖ'den Gazze'nin Ayrılmasına Red

FKÖ, Gazze'nin Filistin'den ayrılmasını kesinlikle reddettiğini açıkladı.

16.01.2025 22:48
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin topraklarının bölünmesini ve Gazze'nin ayrılmasını kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Ramallah'a ziyarette bulunan Avustralya Adalet Bakanı Yardımcısı Mark Dreyfus ile görüştü.

Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dreyfus'a "kritik zamandaki ziyareti" dolayısıyla teşekkür etti.

Dreyfus'a "Filistin yönetiminin savaştan sonra Gazze'ye ilişkin düşüncesi hakkında bilgi verdiği" belirten Şeyh, "Filistin topraklarının Batı Şeria ve Gazze şeklinde ayrılmasını kesinlikle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeyh, Batı Şeria'da İsrail'in devam eden ihlalleri, Filistin topraklarının işgalinin genişletilmesi ve Filistin yönetiminin fonlarına el konulması konularında da Dreyfus'u bilgilendirdiğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

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