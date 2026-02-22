FKÖ Üyesi Ebu Yusuf'tan Huckabee'ye Tepki - Son Dakika
FKÖ Üyesi Ebu Yusuf'tan Huckabee'ye Tepki

22.02.2026 14:35
Ebu Yusuf, Huckabee'nin İsrail'in bölgedeki kontrolüyle ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının "kabul edilebilir" olacağı yönündeki açıklamalarının, ABD ve İsrail'i yöneten "sömürgeci zihniyetin" göstergesi olduğunu söyledi.

Ebu Yusuf, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, söz konusu ifadelere tepki göstererek, "Bu açıklamalar, ABD ile İsrail'i yöneten sömürgeci zihniyeti yansıtıyor ve sahada yeni gerçeklikler dayatma girişimini ortaya koyuyor." dedi.

Huckabee'nin ABD'nin resmi görüşünü temsil etmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Yusuf, Büyükelçinin açıklamalarının Filistin halkının haklarını ortadan kaldırma çabası bağlamında işgalci İsrail'le tam bir ortaklığı yansıttığını ifade etti.

Ebu Yusuf, bölge ülkelerine "İsrail'in sömürgeci genişleme girişimlerine ve bu yöndeki açıklamalara karşı ortak tutum geliştirme" çağrısında bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Kaynak: AA

