FKÖ'ye bağlı Konsey, Batı Şeria'da zeytin hasadına 12 saatte 23 saldırı bildirdi - Son Dakika
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FKÖ'ye bağlı Konsey, Batı Şeria'da zeytin hasadına 12 saatte 23 saldırı bildirdi

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FKÖ'ye bağlı Konsey, İsrail ordusu ve İsraillilerin Batı Şeria'nın 7 kentinde zeytin hasadına 12 saatte 23 saldırı ve ihlal yaptığını bildirdi. Saldırılarda bir çiftçi gerçek mermiyle yaralandı, aktivistler gözaltına alındı ve zeytinlere el konuldu.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın 7 kentinde zeytin hasadı yapan çiftçilere, arazilerine ve dayanışma aktivistlerine 12 saatte 23 saldırı ve ihlal gerçekleştirdiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıların bugün saat 06.00 ile 18.00 saatleri arasında kayıtlara geçtiği belirtildi. Saldırıların Nablus'ta 10, Ramallah ve El-Bire'de 6, Selfit ve El Halil'de ikişer, Kalkilya, Cenin ve Beytüllahim'de ise birer saldırı olarak gerçekleştiği aktarıldı.

İhlallerin, "gerçek mermiyle ateş açma, darp, gözaltı, zeytin toplamayı engelleme, mahsul ve araç-gereç hırsızlığı ile tarım arazilerini yakma, buldozerlerle tahrip etme" şeklinde gerçekleştiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, binlerce Filistinli ailenin temel geçim kaynağı olan zeytin hasadının ekim ayı başında başlamasıyla birlikte Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Zeytin toplayan çiftçilere ve yabancı aktivistlere gözaltı

Konseyin verilerine göre, Nablus'a bağlı Usarin köyünde zeytin hasadı yapan Filistinli bir çiftçi elinden gerçek mermiyle vurularak yaralandı. Selfit'e bağlı Karavat Beni Hassan beldesinde ise bir başka çiftçi, biber gazına maruz kalması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Beytüllahim'e bağlı Nahalin beldesinde İsrail ordusu, çiftçilere ve aktivistlere saldırarak yaşlı bir kadının yanı sıra ABD'li Demokrat Kongre adayı Brad Lander'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dayanışma aktivistini gözaltına aldı ve toplanan zeytinlere el koydu. ABD'li Lander daha sonra serbest bırakıldı.

Ayrıca Ramallah yakınlarındaki Tayyibe beldesinde Rus vatandaşı bir aktivist, Kefr ed-Dik beldesinde ise bir Filistinli genç zeytin toplarken gözaltına alındı.

Tarım arazileri yakıldı, mahsullere silah zoruyla el konuldu

Nablus'un Burka beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarım arazilerini ateşe verirken, Madama beldesinde İsrail ordusuna ait askeri buldozerler zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaları tahrip etti.

Calud beldesinde çiftçilerin üzerine ateş açan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ardından bölgeye gelen İsrail askerleri Filistinlileri darbetti. Beyt Furik beldesinde Filistinlilerin topladığı zeytinler ise yere dökülerek silah zoruyla gasbedildi.

Ramallah'a bağlı Turmusayya beldesinde, bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği gerekçesiyle çiftçiler, basın mensupları ve Konsey çalışanları zeytinliklerden zorla çıkarıldı.

El-Mugayyir köyünde zeytin hasadı engellenirken, Burka ve Kefr Malik köylerinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, hayvanlarını zeytinliklere sürerek ürünlere zarar verdi.

El Halil'in Birin bölgesinde zeytin toplayanlara silahla ateş açılırken, Kalkilya'da zeytin ağaçları kesildi. Cenin'e bağlı Deyr Ebu Daif köyünde ise Filistinli çiftçiler, önceden izin almalarına rağmen İsrail askerlerince tarlalarından uzaklaştırıldı.

"Saldırılar günlük bir mücadeleye dönüştü"

Konsey, yaşananların askeri ablukalar, gözaltılar ve mahsullere el konulmasıyla birleşerek çiftçilerin topraklarına ulaşmasını günlük bir mücadeleye dönüştürdüğünü kaydetti.

Toprak sahiplerinin yerinden edilmesi ve gazeteciler ile aktivistlerin hedef alınmasının ihlallerin belgelenmesini zorlaştırdığı ifade edilerek, uluslararası topluma çiftçilerin güvenliğinin sağlanması ve faillerden hesap sorulması çağrısında bulunuldu.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi'nin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 141 yasa dışı yerleşim birimi ile Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 224 kaçak yerleşim noktasında yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor.

Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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