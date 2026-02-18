Flamingo Sürüsü Taşan Tarlalarda

Aydın'da etkili olan sağanağın ardından Büyük Menderes Nehri taştı. Taşkın nedeniyle özellikle buğday ekili bazı tarım arazileri su altında kaldı. Suyu ike kaplanan alanlar sulak alana dönüşürken, bölgeye flamingo sürüsü indi. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, taşkın nedeniyle bölgede arazi incelemesi yaptığı sırada flamingolarla karşılaştı. Ekipler, kuşların tarlalar üzerindeki görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sanal medyada paylaştı. Flamingoların, Yeniköy Mahallesi'ndeki suyla kaplanan arazilerde bir süre yiyecek aradığı görüldü. Taşkının tarım arazilerinde yol açtığı zarara ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
