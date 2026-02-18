Flamingo Sürüsü Taşan Tarlalarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Flamingo Sürüsü Taşan Tarlalarda

Flamingo Sürüsü Taşan Tarlalarda
18.02.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da taşan Büyük Menderes Nehri, flamingoların suyla dolan tarlalarda görüntülenmesine yol açtı.

AYDIN'da taşan Büyük Menderes Nehri nedeniyle suyla dolan tarlalara inen flamingo sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aydın'da etkili olan sağanağın ardından Büyük Menderes Nehri taştı. Taşkın nedeniyle özellikle buğday ekili bazı tarım arazileri su altında kaldı. Suyu ike kaplanan alanlar sulak alana dönüşürken, bölgeye flamingo sürüsü indi. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, taşkın nedeniyle bölgede arazi incelemesi yaptığı sırada flamingolarla karşılaştı. Ekipler, kuşların tarlalar üzerindeki görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sanal medyada paylaştı. Flamingoların, Yeniköy Mahallesi'ndeki suyla kaplanan arazilerde bir süre yiyecek aradığı görüldü. Taşkının tarım arazilerinde yol açtığı zarara ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Büyük Menderes Nehri, Yerel Haberler, Güncel, Aydın, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Flamingo Sürüsü Taşan Tarlalarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Talisca’nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı Talisca'nın ilginç batıl inancı ortaya çıktı

10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:53
Türk gazeteciden Spalletti’yi delirten soru Şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
10:18
Afetin büyüklüğünü anlatan kare 3 ilden korkutan görüntüler
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
09:25
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:16:23. #7.11#
SON DAKİKA: Flamingo Sürüsü Taşan Tarlalarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.