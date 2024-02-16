Floransa\'da İnşaat Yapısının Çökmesi Sonucu 3 İşçi Hayatını Kaybetti

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İtalya'nın Floransa kentinde inşaat halindeki bir yapının çökmesi sonucu en az 3 işçi hayatını kaybetti.

Floransa'nın da bulunduğu Toskana Bölgesi'nin Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, olaydan 8 kişinin etkilendiğini belirterek, enkaz altından sağ çıkarılan 3 kişinin Careggi Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Toskana Bölgesel Yönetiminin sivil savunmadan sorumlu yetkilisi Monia Monni ise daha sonra şantiye girişinde basına yaptığı açıklamada, "Olayda 3 ölü, hayati tehlikesi bulunmayan 3 yaralı ve 2 de kayıp var." dedi.

Basına yansıyan haberlerde, ölü sayısının 5'e çıkmasından endişe edildiği belirtilirken, Floransa Cumhuriyet Başsavcılığının da olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin, enkaz altında kalanları arama çalışmaları, arama-kurtarma köpekleriyle sürüyor.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ise kentte yarın için yas ilan etti.

Görgü tanıkları, çökme anını "Bomba patlamasına benzeyen çok yüksek bir ses çıktı." şeklinde anlattı.

Başbakan Giorgia Meloni de hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

İşçi ölümlerini protesto etmek üzere bazı sendikaların Toskana Bölgesi'ndeki şubeleri de bugünkü vardiyaların son 2 saatinde acil greve gitti.