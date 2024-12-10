Floransa'da Rafineri Patlamasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Floransa'da Rafineri Patlamasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

İtalya'nın Floransa yakınındaki ENI rafinerisindeki patlamada ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı ise 26'ya ulaştı.

10.12.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Floransa kenti yakınındaki enerji şirketi ENI'ye ait petrol rafinerisinde dün meydana gelen patlamada kaybolan 3 kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Floransa yakınlarındaki Calenzano beldesinde bulunan ENI rafinerisinde dün sabah saatlerinde yaşanan şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Patlamanın ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında, kaybolan 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Böylece dün açıklanan 2 ölüyle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Patlamada yaralananlarının sayısı da 26 olarak açıklandı.

Calenzano beldesinin bağlı olduğu Toskana Bölgesel Yönetimi'nin Başkanı Eugenio Giani, yaptığı açıklamada, patlamada yaralananlardan 14 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, bunlardan 2'sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Giani, faciada ölenler anısına yarın bölgelerinde yas ilan ettiklerini belirtti.

Bu arada, Prato Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde, patlamanın nasıl yaşandığına dair rafineride incelemelerde bulundu.

Basında yer alan görgü tanıklarının ifadelerine göre patlama, yakıt tankları yakınındaki sızıntının kıvılcımla temas etmesi sonucunda gerçekleşmiş olabilir.

Öte yandan, ENI'nin diğer rafinelerindeki çalışanlarının, dünkü olay nedeniyle bugün için iş bırakma eylemi yapma kararı aldığı basına yansıdı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Floransa, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, İtalya, Enerji, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Floransa'da Rafineri Patlamasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret pazarlığı başladı Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan’dan umut dolu sözler Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:36 Esad’ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti Esad'ı ailesi de sattı: Yeni Suriye bayrağını paylaşıp isyan etti
21:26 Ancelotti, Arda Güler’in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu Ancelotti, Arda Güler'in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu
21:03 MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan’ı konuşması sonrası alkışladı MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı
20:53 Şam’da kritik zirve: Esad’ın başbakanı hükümeti resmen devretti Şam'da kritik zirve: Esad'ın başbakanı hükümeti resmen devretti
20:40 Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet Evlilik Yıl Dönümünde Dehşet
20:34 Tel Rıfat komutanından “Türkiye“ çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek Tel Rıfat komutanından "Türkiye" çıkışı: İlişkimizin çok iyi olması gerek
20:30 Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı Kız arkadaşını restoranın ortasında bıçakla rehin alan turistin halüsinasyon gördüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 17:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: Floransa'da Rafineri Patlamasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.