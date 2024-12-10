Floransa'da Rafineri Patlamasında Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

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İtalya'nın Floransa kenti yakınındaki enerji şirketi ENI'ye ait petrol rafinerisinde dün meydana gelen patlamada kaybolan 3 kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Floransa yakınlarındaki Calenzano beldesinde bulunan ENI rafinerisinde dün sabah saatlerinde yaşanan şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Patlamanın ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında, kaybolan 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Böylece dün açıklanan 2 ölüyle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Patlamada yaralananlarının sayısı da 26 olarak açıklandı.

Calenzano beldesinin bağlı olduğu Toskana Bölgesel Yönetimi'nin Başkanı Eugenio Giani, yaptığı açıklamada, patlamada yaralananlardan 14 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, bunlardan 2'sinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Giani, faciada ölenler anısına yarın bölgelerinde yas ilan ettiklerini belirtti.

Bu arada, Prato Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde, patlamanın nasıl yaşandığına dair rafineride incelemelerde bulundu.

Basında yer alan görgü tanıklarının ifadelerine göre patlama, yakıt tankları yakınındaki sızıntının kıvılcımla temas etmesi sonucunda gerçekleşmiş olabilir.

Öte yandan, ENI'nin diğer rafinelerindeki çalışanlarının, dünkü olay nedeniyle bugün için iş bırakma eylemi yapma kararı aldığı basına yansıdı.