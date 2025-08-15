Florida'da Yeni Gözaltı Merkezi Açılıyor

ABD'nin Florida eyaleti Valisi Ron DeSantis, gözaltına alınan yasa dışı göçmenler için eyalette "Sınır Dışı Deposu" adını verdiği tesisin açılacağını duyurdu.

Basın toplantısında konuşan DeSantis, "Timsah Alcatraz"ın ardından eyalette inşa edilecek ikinci gözaltı merkezi hakkında konuştu.

DeSantis, Kuzey Florida'da yeni "Sınır Dışı Deposu"nun, yasa dışı göçmen gözaltı, işlem ve sınır dışı etme tesisinin yakında açılacağını belirterek, yaklaşık 1300 tutukluyu barındırabilecek gözaltı merkezine getirilen kişilerin burada süresiz tutulmayacağını söyledi.

Eyaletin birinci gözaltı merkezi "Timsah Alcatraz", kamuoyunda tepkilere neden olmuştu

Florida'nın doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz"ın açılışı, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.

Yıllık maliyeti 450 milyon doları bulacak gözaltı tesisinin, kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz Hapishanesi'ne benzetilmesi, Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

Tesisin "Timsah Alcatraz" şeklinde anılması, aşırı güç kullanımı ve cezalandırma yöntemleriyle insan hakları ihlalleri yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.

İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra "Everglades Dostları" gibi çevre grupları da tesis arazisinin yüzde 96'sının, Florida panteri gibi savunmasız türlerin yaşadığı sulak alanlardan oluştuğunu belirterek projeye karşı yasal süreç başlatmıştı.