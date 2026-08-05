Fly Baghdad Yaptırımlardan Çıkarıldı - Son Dakika
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Fly Baghdad Yaptırımlardan Çıkarıldı

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ABD, İran ile müzakereler sürerken Irak'ın 'Fly Baghdad' hava yolunu yaptırım listesinden çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım listesinde yer alan Irak'a ait "Fly Baghdad" adlı hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD-İran müzakereleri sürerken terörle mücadele yaptırımlarının yer aldığı internet sayfasında bir güncelleme yaptı.

Buna göre bakanlık, Ocak 2024'te, DMO'nun Kudüs Gücü'ne destek sağladığı iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Irak'a ait hava yolu şirketi "Fly Baghdad"ı, şirkete ait uçakları ve firma sahibini yaptırım listesinden çıkardı.

Söz konusu karar daha çok Irak'ı ilgilendiren bir adım olsa da İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir yapının yaptırım listesinden çıkarılması dikkat çekti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, Güncel, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fly Baghdad Yaptırımlardan Çıkarıldı - Son Dakika

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