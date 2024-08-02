Foça Belediyesi\'nde Ressam Selma Top\'un \'Dünden Bugüne\' Sergisi

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(İZMİR)- Foça Belediyesi, Ressam Selma Top'un 'Dünden Bugüne' isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Foçalıları ve tüm sanatseverleri sergiyi kaçırmamaya davet ediyorum" dedi.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi, Ressam Selma Top'un sanatsal yolculuğunu yansıtan "Dünden Bugüne" isimli kişisel sergisi, sanatseverler içi kapılarını açtı. Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Özgün bakış açısını yansıtan bu güzel sergisi için değerli sanatçımızı tebrik ederim. Foçalıları ve tüm sanatseverleri sergiyi kaçırmamaya davet ediyorum" dedi.

Serginin içerik olarak resim hayatındaki tüm çalışmalarını özetlediğini belirten Ressam Selma Top, "Resim bilindiği gibi duygu, düşünce, bakış açısı ve renk dünyamızın oluşturduğu güzellikleri ifade eder. Kimi zaman bir objeye bakarak, kimi zaman bir bebeğin oluşumunu düşünerek, kimi zaman da her sanatçının cesaret sınırlarını zorladığı resimleri hayal ederek çalışmalarımı sürdürüyorum. Resimlerimin konusunu seçerken bir kültür elçiliği yapmayı ve yöresel mekandan esintileri paylaşmayı ön planda tutarak çalışmalarıma devam ediyorum" diye konuştu.

Sergi, 4 Ağustos Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.