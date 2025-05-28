Foça'da Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

İZMİR'in Foça ilçesinde, geniş katılımlı deniz dibi temizliği yapıldı. Denizden çıkarılan çok sayıda atık önce lastik botlarla balıkçı barınağına taşınıp, belediye araçlarına transfer edilerek bertaraf edilmek üzere depolama alanlarına gönderildi.

Foça'da Tarım ve Orman İzmir İl ve Foça İlçe Müdürlükleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlıkları, Foça Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi iş birliğiyle deniz temizleme etkinliği yapıldı. Foça Balıkçı Barınağı ve Küçükdeniz Limanı içinde gerçekleştirilen çalışmalara Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ve Foça Belediyesi ekipleri de destek verdi. Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlığı mensubu dalgıçlar denizden atık ve çöpleri çıkarırken, deniz polisi su üstünde kendilerine emniyet görevi eşlik etti. Denizden çıkarılan çok sayıda atık önce lastik botlarla balıkçı barınağına taşınıp, belediye araçlarına transfer edilerek bertaraf edilmek üzere depolama alanlarına gönderildi.

TEMİZLEYENLERE TEŞEKKÜR KİRLETENLERE DİKKAT

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin, deniz temizliğinin hem balıkçılar hem denizi kullanan vatandaşlar hem de denizde yaşayan canlılar için çok önemli olduğunu belirtip, bu nedenle yapılan çalışmanın çok değerli olduğunu söyledi. Çetin, "Gerek balıkçı barınağımız ve gerekse Küçükdeniz Limanı içinde yine tonlarca atık ve çöp çıktı. Bu kez sahilde bunları sergilemedik ama durum gerçekten üzüntü verici. Denizin temizliğine biz balıkçılarında, denizi kullanan vatandaşlarımızın da ihtiyacı var. Hepsinden önemlisi denizde yaşayan canlılarımızın ihtiyacı var. Herkesin bu konuda daha duyarlı ve daha dikkatli olmalarını diliyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),