Foça'da Pazarcılar Arasında Kavga: 7 Gözaltı

İzmir'in Foça ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Yenifoça pazar yerinde tezgahları bulunan F.A. (43), E.A. (21), R.G. (20), A.Ç. (41) ile O.D. (31), D.D. (39), F.D. (19) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini darbetti.

Bu sırada pazarcıların tanıdığı olduğu değerlendirilen M.A. (30) tabancayla havaya ateş açarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

M.A'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.