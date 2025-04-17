FOMGET Spor Kulübü'nden Şampiyonluk Çağrısı - Son Dakika
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FOMGET Spor Kulübü'nden Şampiyonluk Çağrısı

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, 20 Nisan 2025'te Trabzonspor'la oynayacakları önemli maç öncesi Ankaralı taraftarları destek olmaya davet etti. Teknik Sorumlu Cumali Enginar, şampiyonluk için taraftar desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

17.04.2025 14:30
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(ANKARA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Spor Kulübü, 20 Nisan 2025 Pazar günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç öncesi FOMGET'li futbolcular, "Şampiyonluk yolunda bizi yalnız bırakmayın" diyerek, Başkentli futbolseverleri tribüne davet etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren ABB FOMGET Spor Kulübü, ligin 24. haftasında Trabzonspor Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Sincan-Yenikent Osmanlı Stadı'nda 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 11.30'da gerçekleşecek karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren FOMGET'li futbolcular ve teknik ekipten Başkentli futbolseverlere çağrı geldi.

Bu yıl da şampiyon olmak istediklerini dile getiren FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Cumali Enginar, şunları söyledi:

"Şampiyonluk yarışında son üç haftaya girildi. Bu hafta Trabzonspor'la önemli bir maçımız var. Fenerbahçe ile yine 61-61 puanda devam ediyoruz. Geçen hafta onlar da kazandı, biz de kazandık. Averaj anlamında yine geçen hafta 5 averajla geride girmiştik Fenerbahçe'den. Bu hafta da aynı şekilde averajı düzeltemedik. Ünye'de 3-2 galip gelerek, Fenerbahçe'de 2-1 galip gelerek puan eşitliğimiz devam etti. Bu hafta Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Zaten FOMGET'i FOMGET yapan, bizi güçlü kılan, güçlü rakiplere karşı yaptığımız duruşumuz, oynadığımız oyunumuz ve kimliğimiz. Final maçlarını çok iyi oynamamız FOMGET'i buralara taşıdı. Bazen inişler çıkışlar olabiliyor. Her zaman söylüyorum son 3 haftaya girildiği için stres anlamında farklı bitecek maçların 3-2 sonuçlandığını gördük bu hafta. Oyuncuların sadece çok iyi antrenman yapmaları veya çok iyi sahada konumlanmaları yetmiyor. Psikolojik bir savaş var dediğimiz gibi."

Ankaralı taraftara, "Biz onlarla çok güçlüyüz" diyerek destek çağrısında bulunan Enginar, "Bu hafta Trabzonspor maçı bizim için çok önem kazandı. Her şeyden önce şampiyonlar ligine katılmak için çok büyük mücadele var. Bunun yolu da şampiyonluktan geçiyor. Ankaralı taraftarların bu hafta bir özveri yapıp bizi sahada, saha dışında desteklemelerini istiyoruz. Biz onlarla birlikte çok güçlüyüz. Atmosferimiz çok farklı oluyor. Bizim oyuncular zaten dolu statlarda oynamayı seviyor. Onun için taraftarlarımızdan bu hafta büyük beklentimiz var" ifadelerini kullandı.

Ligdeki zorlu müsabakalarda taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren FOMGET'li futbolcular ise şunları dile getirdi:

-FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı Selda Akgöz: "Fenerbahçe ile puanlarımız ortak ve liderliği paylaşıyoruz. Onlar bizden 5 gol önde. Bu hafta çok önemli bir maçımız var ve şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için haftalarca çabaladık ve son dönemdeyiz artık. Taraftarlarımızdan şampiyonluk yolunda bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz."

-Milica Mijatovic: "Bizim için güzel bir sezon oldu ve sona geldik. Fenerbahçe ile puanlarımız aynı ama onlardan 5 gol eksiğiz. Kalan üç maçımız da gerçekten çok önemli. Pazar günü Trabzon'a karşı oynayacağımız maçla beraber kalan her maça finalmiş gibi yaklaşıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Bu kulüp şampiyonluğu hak ediyor. Bizim çok fazla destekçimiz var. Çocukları, aileleri, arkadaşlarımızı, herkesi pazar günü bizi desteklemeleri için maça davet ediyorum.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel FOMGET Spor Kulübü'nden Şampiyonluk Çağrısı - Son Dakika

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