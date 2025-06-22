Berberde fön makinesi bomba gibi patladı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde faaliyet gösteren bir berber dükkanında korku dolu anlar yaşandı. Müşterisinin saç kesimini tamamlayan berber Emirhan Aksoy, tarama işlemine geçtiği sırada kullandığı fön makinesi patladı.

FÖN MAKİNESİ BOMBA GİBİ PATLADI

Şiddetli bir sesle patlayan fön makinesi, Emirhan Aksoy ve müşterisini korkuttu. Kimsenin yaralanmadığı patlama anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"NEYSEKİ YARALANMA OLMADI"

Yaşadıklarını anlatan Emirhan Aksoy, "Müşterimin saç kesimini tamamladıktan sonra tarama işlemine başladım. Kullandığım fön makinesi kısa bir süre sonra elimde adeta bir bomba gibi patladı. Panikle fön makinesini fırlattım. Neyse ki müşterimizde ve bende hiçbir yaralanma olmadı" diye konuştu.