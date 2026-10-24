Eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın için tutuklama talebi: Fon soruşturmasında hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın için tutuklama talebi: Fon soruşturmasında hakimliğe sevk edildi

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Eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın için tutuklama talebi: Fon soruşturmasında hakimliğe sevk edildi
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Fon vurgunu olarak bilinen soruşturmada iki gün önce gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili ve Başbakan Danışmanı Ertan Aydın, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Akşam saatlerinde savcılıktaki işlemleri tamamlanan Aydın, tutuklanması talep edilerek Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

(İSTANBUL)

  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan ve bugün adliyeye götürülen eski AK Parti Milletvekili, Başbakan Danışmanı Ertan Aydın tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Kamuoyunda "fon vurgunu" olarak da nitelenen, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ GÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili, Başbakan Danışmanı Ertan Aydın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan Aydın, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Kaynak: ANKA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    daha kimler kimler çıkacak bu fon işinden görecez 0 0 Yanıtla
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