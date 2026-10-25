Fon soruşturmasında savcılığın itirazı üzerine Ertan Aydın'a yakalama kararı verildi - Son Dakika
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Fon soruşturmasında savcılığın itirazı üzerine Ertan Aydın'a yakalama kararı verildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası fon soruşturmasında savcılık, eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkındaki adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında adli kontrol tedbiri kararına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Aydın hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edilmiş, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

Kaynak: AA
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