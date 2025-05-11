FoodFest Antalya 2023 Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika
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FoodFest Antalya 2023 Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

Antalya'da gerçekleştirilen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde, ünlü şefler ve katılımcılar lezzet dolu anlar yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın yerel ürünlerini dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını belirtti.

11.05.2025 09:48  Güncelleme: 11:38
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(ANTALYA) - 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ikinci günü de renkli etkinliklere sahne oldu. Festivalde şeflerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Her ilçemizin çok farklı ve güzel ürünleri var. Böyle etkinlikler ile ilçelerimizin yerel ürünlerini dünyaya taşıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali devam ediyor. Festivalde workshop, panel ve söyleşiler ile Antalyalılar, dünyanın ve Türkiye'nin önemli şefleri ile buluşturuyor. Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulan alanda kentte yeme-içme alanında marka olmuş işletmeler açtıkları stantlarda lezzetlerini sunuyor.

FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ikinci gününde şeflerden Ömür Akkor ile Çiğdem Seferoğlu, yemek sunumları ile alanı dolduran vatandaşları lezzet turuna çıkardı. TV programcısı İdil Yazar da Antalya'nın yerel lezzetleri ile sağlıklı ve besleyici tarifleri Antalyalılar ile paylaştı. Şef Arda Türkmen ise 'Zeytin Piyazı' ile vatandaşlardan tam not aldı.

Başkan Böcek de şeflerin sunumlarını takip etti. Arda Türkmen'in yaptığı 'Zeytin Piyazı' tadan Başkan Böcek, Türkmen'e gastronomi festivaline katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Böcek, Antalya'nın artık bir gastronomi şehri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ziyaretçi sayımız, şeflerimiz ve katılımcılarımız ile gastronomi festivalini bir marka haline getireceğiz"

"Antalya'mızın yerel lezzetlerini tüm dünyaya aktarmaya çalışıyoruz. Antalya'nın tüm bileşenleri turizmi 12 aya yaymaya çalışıyor. Gastronomi de bu adımlardan bir tanesidir. Antalya'mız her mevsim gastronomi festivaline uygun bir şehir. Her ilçemizin çok farklı ve güzel ürünleri var. Böyle etkinlikler ile de ilçelerimizin yerel ürünlerini dünyaya taşıyoruz. Festivalimiz her geçen yıl büyüyerek, artıyor. Ziyaretçi sayımız, şeflerimiz ve katılımcılarımız ile gastronomi festivalini bir marka haline getireceğiz. Bu yıl festival alanımızı da büyüktük. İlgiden dolayı çok mutluyuz."

Başkan Böcek, daha sonra MasterChef Mehmet Yalçınkaya ile 'Antalya'nın Mutfak Zenginliği' konulu söyleşide bir araya geldi. MasterChef Mehmet Yalçınkaya, Başkan Böcek'e gastronomi festivali için teşekkür etti. Genelde bu tür etkinliklerin başlayıp devamının gelmediğine işaret eden Yalçınkaya, "Ancak Antalya bu işi çok güzel yapıyor. Tüm Türkiye iki gündür Antalya'nın gastronomi festivalini konuşuyor. Böyle önemli bir turizm şehrinde gastronomi olmaz ise olmazdır. Artık bu festival ile birlikte büyük bir eksiklik giderildi. Böyle etkinlikle bazen önemli markalar yatırıyor. Örneğin avokado tropikal bir meyve iken Antalya'nın yerel bir ürünü oldu" dedi.

FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali'nin bir diğer konuğu ise MasterChef Somer Sivrioğlu oldu. Muhittin Böcek ile 'Antalya Ürünleri ile Uluslararası Mutfaklarda Yer Almak' konulu söyleşide buluşan Sivrioğlu, restoranlarında Antalya'nın susam ve tahin gibi yerel ürünlerini çok sık kullandığını aktardı.

Sivrioğlu, Antalya'nın narenciye ürünlerinin çok önemli olduğunu belirterek,  "Mutfağımda Antalya'nın ürünlerini çok tercih ediyorum. Yeşilliği ve narenciyenin tüm çeşitleri burada yetişiyor. Limon, portakal, greyfurttan sonra şimdi lime da çok kullanıyoruz. Avokado artık benim için Türk meyvesi haline geldi. Antalya'da çok farklı avokado ürünleri var. Antalya'da yörük kültürünü iyi anlatan lokal işletmelerin artması gerekiyor. Antalya'nın sadece turizmde yatak kapasitesi ile değil gastronomi ile de adından söz ettirmelidir" diye konuştu.

Başkan Böcek, söyleşilerin ardından festivale katılan şeflere plaket takdim etti. Başkan Böcek, daha sonra gastronomi festivali alanını ziyaret etti; stant açan işletmelere hayırlı işler dileyerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin standı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği kooperatiflerin ürünleri Antalyalı vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel FoodFest Antalya 2023 Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor - Son Dakika

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