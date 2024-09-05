Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Başlıyor

Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali yarın başlıyor. Festival, dünyaca ünlü şeflerin katılımıyla gastronomi profesyonellerini, yatırımcıları ve lezzet tutkunlarını ağırlayacak.

05.09.2024 11:32  Güncelleme: 12:23
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gelecek Antalya" mottosuyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali yarın başlıyor. Dünyaca ünlü şeflerin de katılımıyla düzenlenecek festival gastronomi profesyonelleri, Türkiye'nin önemli yatırımcıları ve gurmelerin yanı sıra tüm lezzet tutkunlarını ağırlayacak.

"Gelecek Antalya" mottosuyla Karaalioğlu Parkı'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, lezzet tutkunlarını ağırlayacak. Festival yarın başlayacak ve 8 Eylül'de sona erecek. Festival üç gün boyunca dünyadan ve Türkiye'den ünlü Michelin yıldızlı şefleri, gurmeleri, gastronomi ve turizm yazarlarını, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri ağırlayacak.

Sahnede Otilia olacak

III. Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali, yarın saat 17.00'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışın ardından saat 17.45'te sektör temsilcilerinin katılımıyla "Global ve Yerel Pazarlarda Antalya Gastronomisi ve Turizm Tanıtımı için Sürdürülebilir Politikalar" başlıklı panel düzenlenecek. Panelin ardından Beslenme Uzmanı ve Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak "En İyi Diyet Hangisi? Sürdürülebilir Beslenme ve Yaşam" konulu söyleşi gerçekleştirecek. Food Fest'in ilk günü saat 21.00'de Otilia konser verecek.

Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya söyleşiye katılacak

Festivalin ikinci gününde ise festival alanında kurulan konferans çadırında gün boyu panel, söyleşi ve workshoplar düzenlenecek. Etkinlik Sahnesi'nde ise 14.30'da Şef Danilo Zanna'nın katılımıyla "Dünya Mutfağı ile Lokal Ürünlerimizin Adaptasyonu" konulu söyleşi, saat 16.00'da Şef Mehmet Yalçınkaya'nın katılacağı "Gastronomide Geleceğin Mutfağı" konulu söyleşi olacak. Foodfest'in ikinci günü saat 21.00'de Ece Mumay konseri ile renklenecek.

Foodfest'in son günü olan 8 Eylül Pazar günü ise Arda Türkmen, Mehmet Özer, Serhat Doğramacı gibi isimler düzenlenecek workshoplarla Antalyalılara yemek yapmanın inceliklerini anlatacak. Etkinlik Sahnesi'nde saat 15.15'te ise Şef Somer Sivrioğlu'nun katılacağı "Yerel Ürün Kullanımlı Restoranların Sürdürülebilirliği" konulu söyleşi düzenlenecek.

Ücretsiz park imkanı

Foodfet'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Antalya Lisesi, Mehmet Kesikçi İlkokulu, Yavuz Selim Anadolu Lisesi, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu, Hacı Melike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi, Dr. İlhami Tankut İlkokulu, Dumlupınar Ortaokulu, Hacı Hafize Hakkı Saygan İlkokulu bahçesine araçlarını ücretsiz olarak park edebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Foodfest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali Başlıyor - Son Dakika

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