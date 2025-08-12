Forklift Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde forkliftin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kömürcüoğlu Caddesi'ndeki bir lojistik deposunda Fatih G'nin kullandığı forklift devrildi. Sürücü, aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş makinesinin altından kendi imkanıyla çıkan Fatih G. sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.