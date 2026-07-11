İstanbul Üsküdar'da yokuştan indiği sırada evin bahçesine düşen forkliftin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta Fahri İ'nin (32) kullandığı çim yüklü forklift, yokuş aşağı ilerlediği sırada yol kenarındaki evin bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Fahri İ'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerindeki çalışmaların ardından Fahri İ'nin cenazesi morga gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Forklift Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?