Formula 1 İstanbul Park'a Dönüyor: Ekonomik Etki 300 Milyon Doları Bulabilir
Formula 1 İstanbul Park'a Dönüyor: Ekonomik Etki 300 Milyon Doları Bulabilir

27.04.2026 18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla duyurulan İstanbul Park'ın 5 sezon boyunca Formula 1 takviminde yer alması, büyük coşku yarattı. Organizasyonun Türkiye'ye sağlayacağı ekonomik katkının 300 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma günü düzenlenen törende, İstanbul Park'ın önümüzdeki 5 sezon boyunca Formula 1 takviminde yer alacağı açıklandı. Bu gelişme, kamuoyunda büyük coşku yarattı. Formula 1, yalnızca bir spor organizasyonu değil; yıllık 3,86 milyar dolar ciro ve 632 milyon dolar faaliyet kârıyla dev bir endüstri. 2025'te 180'den fazla ülkede 827 milyon izleyiciye ulaşan organizasyon, 6,7 milyon seyirciyi tribünlerde ağırladı.

Formula 1'in Türkiye'ye dönüşü, ekonomik açıdan da büyük fırsat sunuyor. 2020'de pandemi koşullarında seyircisiz düzenlenen yarış, yaklaşık 100 milyon dolar katkı sağlamıştı. 150 bin kişilik kapasiteyle 2027'de bu katkının en az iki katına çıkması öngörülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarış ziyaretçilerinin toplam harcamaların yüzde 40'ını oluşturduğunu ve turizm talebini yüzde 6 artırdığını belirtti. 2021'deki yarışta 500 konteyner malzeme taşınmış ve 9 jumbo jet Sabiha Gökçen'e inmişti. Tüm veriler, 2027 Türkiye Grand Prix'sinin yaklaşık 300 milyon dolarlık ekonomik hacim yaratacağını gösteriyor.

Formula 1'in dönüşü, diğer yarış serileri için de kapı araladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Park'ta farklı şampiyonaların düzenleneceğini açıkladı. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Motorsport.com Türkiye'ye yaptığı açıklamada Formula 2 ve Formula 3'ün de İstanbul'a döneceğini duyurdu. Böylece ekonomik etki daha da artacak. Sonuç olarak, Formula 1 sadece bir spor değil, aynı zamanda büyük bir ekonomik güç.

