Formula 1 Türkiye Grand Prix'si Geri Dönüyor… Tuzla Belediye Başkanı Bingöl: "Tüm İhtiyaçlarda Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirmeye Hazırız"

24.04.2026 17:12  Güncelleme: 18:55
(İSTANBUL) - Formula 1, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 yılından itibaren yeniden takvime dahil edileceğini açıkladı. Organizasyonun, 2027-2031 yılları arasında Türkiye'de düzenleneceği bildirildi. Yarışlara, Tuzla'da yer alan İstanbul Park ev sahipliği yapacak. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Ulaşım, altyapı ve tüm ihtiyaçlarda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin motor sporlarındaki yerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti. Erdoğan, "Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum. İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında tam beş dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Bingöl de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Formula 1 yarışlarının yeniden Türkiye'de düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "2027 yılından itibaren ülkemizde gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarının, İstanbul Park'ta ve Tuzla'mızın ev sahipliğinde düzenlenecek olmasının gururunu yaşıyoruz. Tuzla Belediyesi olarak ulaşım, altyapı ve tüm ihtiyaçlarda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından Formula 1 kapsamında Türkiye Grand Prix'si, 2027 takviminde yer alacak. Tuzla'daki İstanbul Park, daha önce 2005-2011 ile 2020-2021 yılları arasında düzenlenen yarışların ardından 2027'de 10'uncu kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

İlk kez 2005 yılında takvime giren Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar aralıksız gerçekleştirildi. 2020'deki yarışlar pandemi nedeniyle seyircisiz, 2021'de ise sınırlı kapasiteyle düzenlendi.

En başarılı pilot Massa, son şampiyon Hamilton

Türkiye Grand Prix'sinde bugüne kadar en başarılı isim, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez kazanan Brezilyalı pilot Felipe Massa oldu. Lewis Hamilton ise İstanbul'da iki kez zafere ulaşırken, 2020 yılında kazandığı yarışla kariyerinin 7'nci dünya şampiyonluğunu ilan etti. İstanbul Park'ta düzenlenen ilk yarışı ise 2005 yılında Kimi Raikkonen kazandı.

155 bin seyirci kapasitesi bulunuyor

Toplam 5,3 kilometre uzunluğundaki Tuzla İstanbul Park Pisti, 14 virajı ve teknik yapısıyla sürücüler açısından zorlu parkurlar arasında gösteriliyor. Pist, 2,21 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu olup 155 bin seyirci kapasitesine sahip bulunuyor.

8. viraj ile ün kazandı

Pistin en dikkati çekici bölümlerinden 8. viraj (Turn 8), yaklaşık 640 metre uzunluğu ve dört tepe noktasıyla Formula 1'in en zorlu virajlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu viraj aynı zamanda İstanbul Park'ın dünya çapında ün kazanmasında önemli rol oynuyor.

Kaynak: ANKA

Eren Ali Bingöl, İstanbul Park, Formula 1, Türkiye, Güncel, Bingöl, Tuzla, Son Dakika

Ünlü oyuncu “İnşallah“ dedi, Kur-an hediye edildi Ünlü oyuncu "İnşallah" dedi, Kur-an hediye edildi
Farklı bir takım ismi verdi Devlet Bahçeli’den ’’Galatasaray mı Fenerbahçe mi’’ sorusuna şaşırtan cevap Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap
Brent petrol yeniden 100 doları geçti Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi prim kararı Fenerbahçe yönetiminden Galatasaray derbisi öncesi prim kararı
Bahçeli’den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
Samsunspor’u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi

18:27
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
17:49
Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi
Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi
17:45
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti
17:38
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
17:31
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı’nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
17:28
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
