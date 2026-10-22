Fotoğrafçıları çeken Karakaya Baraj Gölü'ndeki üç il kesişimi dronla kaydedildi. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fotoğrafçıları çeken Karakaya Baraj Gölü'ndeki üç il kesişimi dronla kaydedildi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fotoğrafçıları çeken Karakaya Baraj Gölü\'ndeki üç il kesişimi dronla kaydedildi.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karakaya Baraj Gölü'nün Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırlarının kesiştiği bölümü dronla görüntülendi. Doğanyol, Maden ve Çüngüş ilçeleri arasındaki bölge, meşe, menengiç, alıç ve sumak gibi bitkilerle fotoğraf tutkunlarına manzaralar sunuyor.

Fırat Nehri üzerinde kurulu Karakaya Barajı'nın Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırlarının kesiştiği noktada kalan ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken bölümü, dronla görüntülendi.

Malatya'nın Doğanyol, Elazığ'ın Maden ve Diyarbakır'ın Çüngüş ilçeleri arasında uzanan Karakaya Barajı, etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölge, doğal olarak yetişen meşe, menengiç ve alıç ağaçları ile sumak gibi bitkilerin oluşturduğu örtüsüyle fotoğraf tutkunlarına güzel manzaralar sunuyor.

Brezilya, Paraguay ve Arjantin sınırlarının Parana ve Iguazu nehirlerinin birleştiği noktada buluştuğu bölgeye benzetilen Karakaya Baraj Gölü'nün üç ilin sınırlarının kesiştiği kesimi, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
DiyarbakırDoğanyolMalatyaÇüngüşGüncelElazığTurizmYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:36
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
11:33
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:06:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Fotoğrafçıları çeken Karakaya Baraj Gölü'ndeki üç il kesişimi dronla kaydedildi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei