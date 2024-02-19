Fotoğraflarla depremin acı yüzünü anlattı
ERZURUM - Muhammed Hamza Doğrul, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden kurtulan bir üniversite öğrencisi ve afetin izlerini çektiği fotoğraflarla anlattı.
Muhammed Hamza Doğruli Atatürk Üniversitesi'nin "Toplumsal Duyarlılık" projesi kapsamında sergi açtı ve deprem gerçeğine bir kez daha dikkat çekmek istedi. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Hamza Doğrul (24), tatil için gittiği Hatay'ın Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde depreme yakalandı. Muhammed Hamza Doğrul, deprem esnasında dışarı kaçmak yerine yatağının yanında "çök, kapan, tutun" yaparak bekledi ve sarsıntıda üzerine düşen dolaplardan yara almadan kurtuldu.
Kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkan Muhammed Hamza Doğrul, daha sonra fotoğraf makinesiyle deprem sonrası manzaraları ve yaşamları fotoğrafladı. Akrabalarını ve birçok arkadaşını depremde kaybeden Muhammed Hamza Doğrul, depremin acı izlerini aktarmak için Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde 47 fotoğraftan oluşan "6 Şubat Deprem Felaketi" sergisi açtı. Muhammed Hamza Doğrul, yaşadıkları nedeniyle büyük acılar çektiğini belirterek, "Orada çok şükür bana bir şey olmadı, sağ salim çıktım ama akrabalarım ve arkadaşlarım ile aileleri enkaz altında kaldı. Kimisi hayatını kaybetti ve bunlar beni çok etkiledi. Orada çektiğim fotoğrafları desteklemek için çerçeveler kullandım. Oradaki ihmalleri göstermek amacıyla yaptım. Fotoğrafları özellikle yıkımın çok olduğu yerlerde çektim. İnşallah bundan ders çıkarırız ve bir daha yaşamayız."
Enkazdan topladığı eşyaları da sergisinde sanat eseri olarak kullandığını anlatan Muhammed Hamza, sergilenen fotoğraflar arasında Hatay'ın depremden önce ve sonrasındaki halini konu edinen panoramik iki fotoğrafın da olduğunu belirtti Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Basri Gençcelep de fotoğrafların sanat ve sosyal sorumluluğun birleşimi anlamında önemli olduğunu ifade etti.
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