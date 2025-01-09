Fotokapanlarda Yaban Hayatının Eğlenceli Anları - Son Dakika
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Fotokapanlarda Yaban Hayatının Eğlenceli Anları

Fotokapanlarda Yaban Hayatının Eğlenceli Anları

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü, fotokapanlarla yaban hayatını görüntüleyerek esprili seslendirmelerle sosyal medya takipçilerini güldürüyor. Tavşan ve çakalın kovalamacası ile yaban domuzu ailesinin yiyecek arayışındaki görüntüleri dikkat çekti.

09.01.2025 21:57  Güncelleme: 22:00
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DOĞA Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan fotokapanlara yakalanan hayvanlar, kurumun sosyal medya hesabında paylaşıldı. Bölge Müdürlüğü ekipleri, görüntülenen hayvanları esprili bir dille seslendirirken, izleyenleri gülümsetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. Keles ilçesinde kurulan bir fotokapana tavşan ve çakal yakalandı. Çakalın tavşanı kovalaması görüntülere yansırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince esprili bir şekilde seslendirme yaptı. Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan video beğeni topladı. Yapılan paylaşımda "Ormanın sessiz sakinlerinden Zıpır, huzur içinde gezinirken bir ses duydu ve hızla kaçmaya başladı. Arkasından ise Karayel, onun gittiği yöne doğru iz sürüyordu" ifadeleri yer aldı.

YABAN DOMUZLARI İSE BİR DİĞER FOTOKAPANDA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir diğer fotokapan görüntüsünde ise yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü görseli yer aldı. Kurum tarafından yine aynı esprili dille yaban domuzlarının seslendirildiği videoda "Yiyecek arayışındaki Ponçuk ve ailesinin kendi aralarında geçen konuşmalarına kulak verelim" ifadeleri kullanıldı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

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