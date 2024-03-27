Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Ayla Algan Anısına Gerçekleştirilecek

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11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, 16-26 Mayıs'ta, Ayla Algan anısına Frankfurt Gallus Theater'da gerçekleştirilecek.

Tiyatro Frankfurt'tan yapılan açıklamaya göre, Algan'ın yad edileceği 16 Mayıs'taki etkinliğin yanı sıra hayatını anlatan özel bir sergi de ziyaretçilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları ve Altındal Grubu'nun desteğiyle hayata geçirilecek festival Frankfurt başkonsolosu Erdem Tunçer ile Frankfurt Kent Konseyi Başkanı Hilime Arslaner'in himayesinde yapılacak.

Tiyatro Frankfurt'un 20. yılını kutlayacağı etkinlikte, 10 oyunun yanı sıra fuaye sohbetleri, atölye çalışmaları, çocuk oyunları, söyleşiler ve paneller yapılacak. Sahnelenecek oyunların büyük bir çoğunluğu Türkçe dilinde ve Almanca üst yazı ile sunulacak.

"20 yılda 100'ün üzerinde Türkçe oyunu tiyatroseverlerle buluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, bu yılki festivali Tiyatro Frankfurt'un onursal başkanlığını yapan ve ömrünü tiyatroya adayan Algan'a ithaf ettiklerini belirterek, "Ayla Algan'ın bize bıraktığı kültürü, tiyatro adabını onu yaşatarak devam ettireceğiz. Bu festivaller, toplumların kaynaşmasını sağlayarak, değerlerimizi ve Türk dilini, kültürünü, sanatını buralarda yaşama ve yaşatma adına çok önemli bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kellecioğlu, Türk tiyatrosunun tanıtılmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ayla Algan'ın dediği gibi, 'Dünyaya tiyatromuzu tanıtmamız çok mühim'. Türk edebiyatının varlığı yurt dışında yok sayılırken, Türk yazarların dünyada ödül almasıyla bu durumun tersine döndüğünü, bu başarıda tiyatronun payı olduğunu belirtmişti. Tiyatro, insanın kendisiyle ve yaşadıklarıyla yüzleştiği, düşündüğü ve hissettiği bir aynadır. Bu ayna önümüze koyduğu gerçeklerle bizi besler, biz de onunla büyürüz. Türk tiyatrosu ile bu festivallerle büyümeye, toplumun güzeli doğruyu bulması konusunda ilerlemeyi sürdürmek istiyoruz. 20 yıldır her türlü güçlüğe rağmen Frankfurt'ta Türk tiyatrosunu yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Bu 20 yılda 100'ün üzerinde Türkçe oyunu tiyatroseverlerle buluşturduk, Türk tiyatrosundan yeni oyunları izleyicilerle buluşturma çabamızı artıracağız. 11. festivalde de hayatı paylaşmak için Türkçe ve Almanca bilen tüm milletten insanların festivalde buluşmasını sağlayacak olmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Tüm Avrupalıları festivalimize bekliyoruz."

Etkinlik kapsamında 16 Mayıs'ta Çiğdem Spickermann "Boşluk ve Kadın", 17 Mayıs'ta İzmir Devlet Tiyatrosu "Fareler ve İnsanlar", 18 Mayıs'ta Ankara Devlet Tiyatrosu "Gidio'nun Düğümü", 19 Mayıs'ta Antalya Devlet Tiyatrosu çocuk oyunu "Masal Treni", Tiyatro Hemhal "Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit", 20-21 Mayıs'ta TiyatrOps "Şakşakçılar", 24 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Sivrisinekler", 25 Mayıs'ta Tiyatro Dan "10 Yıl Sonra", 26 Mayıs'ta Tiyatro Siyah Beyaz ve Renkli "Fanatik" adlı eserleri sahneleyecek.

Festivale ilişkin detaylı bilgi ve etkinlik programı www.tiyatrofrankfurt.com adresinden alınabilir.