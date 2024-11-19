Fransa, AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Protestoları Dinliyor - Son Dakika
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Fransa, AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Protestoları Dinliyor

Fransa, AB-MERCOSUR Anlaşmasına Karşı Protestoları Dinliyor

Fransa, çiftçilerin tepkileri sonrası AB-MERCOSUR anlaşmasını Ulusal Meclis'te görüşecek.

19.11.2024 15:49
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Fransa Başbakanı Michel Barnier, hükümetin karşı çıktığı ve çiftçilerin de protesto ettiği Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşmasının Ulusal Meclis'te müzakere edilmesi kararı aldı.

Fransız çiftçilerin, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına karşı gösterileri devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Başbakanı Barnier de mevcut haliyle bu anlaşmaya karşı çıkıyor.

G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'da bulunan Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimizi her zaman korudum. AB-MERCOSUR anlaşmasıyla ilgili, kararlı ve netiz: çok fazla çaba harcanan kaliteli bir tarımımız var. Birçok Avrupalı gibi, (tarımımızı) muhafaza etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barnier de X'teki paylaşımında, Fransız çiftçilerin, AB-MERCOSUR anlaşması karşısındaki öfkesini anladığını ifade etti.

Fransa'nın bu anlaşmaya şiddetle karşı çıktığını belirten Barnier, anayasanın 50. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, söz konusu ticaret anlaşmasıyla ilgili Ulusal Meclis'te bir açıklama yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Barnier, AB-MERCOSUR anlaşmasının Meclis'te görüşüleceğini ve bununla ilgili oylama düzenleneceğini duyurdu.

Bu arada, sendikaların çağrısıyla ülke çapında eyleme giden Fransız çiftçilerin protestolarının, aralık ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Dün akşam Loire vilayetinin Roanne kentinde bir araya gelen çiftçiler, yaklaşık 40 traktörle şehrin merkezindeki caddeleri trafiğe kapatırken, AB ile MERCOSUR arasındaki anlaşmaya tepkilerini korna çalarak gösterdi.

Çiftçiler, valiliğin önündeki panolara "MERCOSUR'a hayır" yazılı büyük bir afiş astı.

Ülkenin güneyindeki Albi kentinde toplanan çiftçiler de traktörleriyle şehirde konvoy oluşturdu.

Çiftçiler, Albi'de idari kurumların binalarına saman püskürtürken, aynı zamanda bu binaların girişine tarımsal atık ve traktör lastikleri döktü.

RN88 otoyolunu da trafiğe kapatan eylemciler, çiftçilerin içinde bulunduğu zorlu şartlara temsilen samanların içine bıraktıkları korkulukları yaktı.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşması

AB ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması, taraflar arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını ve AB ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının düşürülmesini içeriyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde AB ve MERCOSUR, çeşitli tarım ürünlerinde yüksek gümrük vergi oranlarını azaltacak ve MERCOSUR ülkeleri AB'ye et, tavuk ve şeker gibi ürünleri daha kolay satabilecek.

Kaynak: AA

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