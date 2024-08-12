Fransa, Almanya ve İngiltere'den Gazze'ye yardım çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa, Almanya ve İngiltere'den Gazze'ye yardım çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki sivillerin acil yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı. Arabulucu ülkelerin İsrail ile Hamas arasında müzakerelerin başlatılması çağrısı desteklendi.

12.08.2024 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki sivillerin "acil ve engelsiz şekilde yardım ulaştırılmasına ve dağıtılmasına ihtiyacı olduğunu" vurguladı.

Macron, Scholz ve Starmer tarafından yayınlanan ortak açıklamada, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısının memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği bildirildi.

Müzakerelere başlanması için "daha fazla gecikme olamayacağı konusunda hemfikir olunduğu" aktarılan açıklamada, "Gerilimin tırmanmasını önlemek için tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz, gerilimi azaltmak ve istikrara giden yolu bulmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız." ifadesine yer verildi.

Ortak açıklamada, çatışmaların derhal sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması gerektiği belirtilerek, "Gazze halkının acilen ve sınırsız bir şekilde yardım ulaştırılmasına ve dağıtılmasına ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölgede tırmanan gerilimden endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın sağlanması gerektiği konusunda mutabık olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda özellikle İran ve müttefiklerine bölgesel gerilimi daha da tırmandıracak, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması fırsatını tehlikeye atacak saldırılardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu barış ve istikrar fırsatını tehlikeye atacak eylemlerin sorumluluğunu taşıyacaklardır. Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasından hiçbir ülke ya da ulus kazançlı çıkmayacaktır."

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Almanya, İsrail, Fransa, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Almanya ve İngiltere'den Gazze'ye yardım çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
16:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ü andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
16:28 Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor
16:10 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu
15:45 Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 10:36:22. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa, Almanya ve İngiltere'den Gazze'ye yardım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement