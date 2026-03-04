Fransa, BAE'yi İran Dronlarına Karşı Koruyor

(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız Rafale savaş uçaklarının, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan İran dronlarını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Fransız deniz, hava ve kara kuvvetlerinden yüzlerce personel, BAE'de görev yapıyor.

Jean-Noel Barrot, daha önce yaptığı açıklamada, Abu Dabi yakınlarındaki Dhafra Üssü'ne konuşlandırılan savaş uçaklarının, üsleri İran saldırılarına karşı korumak amacıyla BAE üzerinde görevlendirildiğini belirtmişti. Barrot, bugün yaptığı açıklamada, Fransız Rafale savaş uçaklarının, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan İran dronlarını etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise dün genişleyen çatışmaya karşılık olarak ülkenin amiral uçak gemisini Akdeniz'e gönderdiğini duyurdu.