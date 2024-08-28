Fransa Başhahamı hakkında "Gazze'deki soykırımı savunduğu" gerekçesiyle suç duyurusu

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Fransa'da, " İsrail'in, Gazze'deki soykırımını savunduğu" ifadeler kullandığı gerekçesiyle ülkenin Başhahamı Haim Korsia hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Aymeric Caron, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin Başhahamı Haim Korsia'nın "İsrail işi bitirse herkes çok mutlu olur ve sonunda Orta Doğu'da barışı inşa edebiliriz." ifadesine tepki gösterdi.

Milletvekili Caron paylaşımında, Korsia'nın bu ifadeleri kullandığı televizyon programındaki röportajına yer verdi.

Röportajda Korsia, Gazze'deki ölümleri "savaşın bir gerçeği" olarak tanımlayarak, "bu savaşın, İsrail ile Filistinliler arasında değil, İsrail ile Hamas arasında bir savaş olduğunu" savundu.

Caron, Başhaham'ın Orta Doğu'da barışın sağlanabilmesi için "İsrail'in Gazze'deki işini bitirmesi" gerektiği şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

Bu söylemleriyle Korsia'nın "İsrail'in, Gazze'de devam eden soykırımını savunduğunu" kaydeden Caron, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları savunmanın cezalandırılması gereken suçlar kapsamına girdiğini ve Başhaham hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.